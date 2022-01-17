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Ученые рассказали о необходимости модернизировать анализ на COVID-19

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Вероятно, при инфицировании «Омикроном» вирус в большей степени концентрируется в слюне, нежели на стенках носоглотки, установил коллектив ученых из Университета Кейптауна (ЮАР). Исследователи сделали вывод, что нынешний стандарт диагностики с использованием мазков слизистой оболочки носа или носоглотки может не подходить для «Омикрона». Врачам придется приспосабливаться к особенностям штамма, в том числе и в вопросах тестирования.

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Ученые проанализировали данные 382 пациентов, которые прошли тестирование в период с августа по декабрь 2021 в больнице Кейптауна. У каждого испытуемого собрали мазки из носоглотки и образцы слюны.

Оказалось, что штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными — в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда.

«Картина выделения вируса во время инфекции характеризуется для «Омикрона» более высокой концентрацией в слюне по сравнению с носовыми образцами, что приводит к улучшению диагностических показателей мазков слюны», — заключили исследователи.

Ученые пока точно не знают, почему так происходит, однако теории на этот счет есть.

«Распространение вируса с микроаэрозолями из слюны происходит более эффективно. Вероятно, «Омикрон» немного сменил место дислокации в организме, благодаря чему и стал более заразным», — предположил заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рад плюнуть: «Омикрон» проще всего искать в слюне»

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