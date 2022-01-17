The Telegraph сообщило о допросе Джонсона об участии в вечеринке на Даунинг-стрит

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона допросили по поводу нарушения им режима самоизоляции в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве в воскресенье, 16 января.

Допрос вела представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей.

По данным издания, глава правительства сейчас решает вопрос, чтобы люди больше не были юридически обязаны самоизолироваться после заражения. Он хочет отменить жесткие ограничительные меры, то есть официальные указания останутся, но их нарушения не повлекут штрафы или какое-либо другое наказание. Проект может быть реализован уже этой весной, сообщают источники.

План Джонсона связан в том числе с желанием поднять свои рейтинги, которые критически рухнули после появления информации о так называемых «винных вечеринках». Многие в стране сейчас требуют отставки премьер-министра. Правительство получает как гневные письма с жалобами от простых граждан, так и официальные письма с порицаниями от депутатов парламента.

15 января Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна. За эту работу принялась старшая госслужащая из Уайтхолла Сью Грей. Ей предстоит выявить нарушения противопандемического законодательства и представить выводы в отчете.

Гнев общественности разгорается оттого, что список «винных вечеринок» растет и ведет начало с того времени в мае 2020 года, когда антиковидные ограничения запрещали людям ходить в гости или заглядывать в сад соседа, разрешалось встречаться только с одним человеком за пределами дома на открытом воздухе.

Также было обнародовано фото от 15 мая 2020 года, на котором Джонсон, его жена Кэрри, бывший главный советник Доминик Каммингс и главный личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс сидят за столом в саду на Даунинг-стрит с вином и сыром. На фото также были видны около 15 человек, но премьер-министр настаивал, что это была «рабочая встреча».