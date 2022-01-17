Гинцбург: любой штамм коронавируса как «живая вакцина» может нести риск летального исхода

Не только «Омикрон» — любой другой штамм коронавируса также может стать «живой вакциной» для перенесшего заболевание, но это слишком опасно. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 17 января.

По его словам, результат такой «вакцинации» предсказать невозможно. Могут быть негативные последствия и даже летальный исход.

«Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — слова Гинцбурга приводит ТАСС.

15 января профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что, по сравнению с ранними штаммами коронавируса, заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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