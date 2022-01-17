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Финансовый эксперт назвал влияющие на укрепление рубля факторы

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Падение рубля по отношению к доллару и евро на прошлой неделе — еще не приговор российской валюте. На рубль еще могут повлиять факторы укрепления, рассказал CFA-сертифицированный финансовый аналитик, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в понедельник, 17 января.

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«Курс рубля торговался около отметки 77 рублей за доллар и 88 — за евро. Однако у него есть факторы, которые позволят ему укрепиться в 2022 году. Доллар не потерял свою стабильность. Если сравнивать его с евро, то будет понятно, что колебания достаточно узкие», — рассказал специалист агентству «Прайм».

Он добавил, что можно порассуждать о снижении доли доллара в мировой торговле, но это не влияет на его курс, а затрагивает только распространенность этой валюты. Связано это с тем, что после веденных США санкций, Россия и Китай ограничили оборот долларов на своих рынках.

По мнению Брагина, ускорение инфляции более чем в два раза может ослабить доллар, хотя такой сценарий маловероятен.

«Но подобные события в истории уже были. Также важен макроэкономический фактор. Если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это пагубно скажется на долларе», — подчеркнул эксперт.

О стабильности курса рубля в текущем году 16 января заявил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Он пояснил, что для прогноза курса национальной валюты необходимо отслеживать количество денег в экономике. Если Центробанк увеличивает массу денежных средств в экономике, это приводит к стимулированию спроса.

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