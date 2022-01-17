Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты из района аэропорта Сунан
Общество
В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян
Общество
Ученые «Вектора» рассказали о жизнеспособности «Омикрона» на поверхностях
Мир
Канада посоветовала гражданам не ездить без необходимости на Украину
Армия
Атомная подлодка «Самара» вернется на Тихоокеанский флот в 2023 году
Мир
ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в Босфорском проливе восстановлено
Мир
НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией
Мир
ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе

Ограбленную вдову Градского могли отвезти в полицию для дачи показаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограбленная вдова Александра Градского Марина Коташенко в данный момент может находиться в полицейском участке. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

Согласно нашей информации, сперва в ее доме погас свет, затем зафиксированный на видео автомобиль отъехал от загородного коттеджа вдовы.

Вероятно, Марину Коташенко доставили в Селятинский отдел полиции Наро-Фоминского УВД Московской области для дачи показаний.

Разбойное нападение на вдову Александра Градского было совершено группой мужчин накануне, 16 января. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к Коташенко подсели несколько злоумышленников и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

Адвокат Сергей Жорин проанализировал сообщения об ограблении Коташенко и заметил несколько подозрительных моментов. Например, нападение на женщину было совершено в районе 13 часов в воскресенье, а в полицию она обратилась около 20 часов вечера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022