Ограбленную вдову Градского могли отвезти в полицию для дачи показаний

Ограбленная вдова Александра Градского Марина Коташенко в данный момент может находиться в полицейском участке. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

Согласно нашей информации, сперва в ее доме погас свет, затем зафиксированный на видео автомобиль отъехал от загородного коттеджа вдовы.

Вероятно, Марину Коташенко доставили в Селятинский отдел полиции Наро-Фоминского УВД Московской области для дачи показаний.

Разбойное нападение на вдову Александра Градского было совершено группой мужчин накануне, 16 января. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к Коташенко подсели несколько злоумышленников и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

Адвокат Сергей Жорин проанализировал сообщения об ограблении Коташенко и заметил несколько подозрительных моментов. Например, нападение на женщину было совершено в районе 13 часов в воскресенье, а в полицию она обратилась около 20 часов вечера.