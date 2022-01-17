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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 января

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Облачная погода, снег, местами метель и гололедица ожидают москвичей в понедельник, 17 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет от -3 до -1 градуса, ночью температура опуститься до 4-2 градусов мороза.

В Подмосковье прогнозируется от -6 до -1 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 7-2 градусов мороза.

Ветер ожидается южный и юго-западный — 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 726 мм ртутного столба.

14 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца,.на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12. Он также рассказал, что на неделе с 17 января в столице выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

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