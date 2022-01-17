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Актер Агапов отметил отсутствие звездной болезни у Рудакова

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Смерть актера Ивана Рудакова на самом взлете карьеры стала ужасным известием для советского и российского актера театра и кино, народного артист РФ Ивана Агапова, который хорошо знаком с родителями Рудакова.

«Прекрасный человек, прекрасный актер, никакой звездной болезни. Это, конечно, большая трагедия. Тем более я хорошо знаю его родителей. Это все, конечно, ужасно. На самом взлете... У него было много съемок, много прекрасных ролей и, кончено, меня вот этой новостью... просто убили. Царствие небесное, и только искренние переживания по этому поводу», — поделился он с «Известиями» 17 января.

О смерти актера Ивана Рудакова, широко известного по роли в сериале «Кухня» и фильму «Ланцет», 16 января сообщили его родители в Facebook. Они рассказали днем ранее, что Иван попал в реанимацию 57-й больницы Москвы (ГКБ им. Д.Д. Плетнева) в крайне тяжелом состоянии. Находился на ИВЛ, без сознания, были проблемы с сердцем и легкими. Всё это последствия перенесенного летом коронавируса.

Актер Павел Трубинер, который дружил и работал с Рудаковым, был шокирован известием о смерти «молодого здорового парня». У актеров было много совместных работ и могло бы быть еще больше, если бы не трагедия.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После окончания школы поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. В 2005 году началась его карьера в кино: он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Фильмография Рудакова насчитывает 44 фильма. Среди известных картин — «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви», «Ланцет», а также телесериал «Кухня». По данным из открытых источников, на 2022 год был запланирован выпуск еще пяти фильмов с его участием, они находятся на стадии производства.

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