Эксперты назвали условие возобновления протестов в Казахстане

Если жители Казахстана не увидят реальные реформы, протесты с беспорядками могут повториться вновь. Об этом рассказали «‎Известиям» опрошенные эксперты в понедельник, 17 января.

Всего, сообщила Генпрокуратура Казахстана, за шесть дней столкновений в республике погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб правопорядка. Свыше 4,5 тыс. казахстанцев всё еще находятся в больницах. Это при том, что силовики не стреляли в протестующих боевыми патронами, сообщили «‎Известиям»‎‎ в департаменте полиции Алма-Аты

Власти страны утверждают, что мирными собраниями, как дымовой завесой, воспользовались террористы, но имена зачинщиков погромов и нападений на полицейских пока не названы. Митинги изначально не были мирными, заявила «‎Известиям»‎ официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, уже 4 января были предприняты попытки массовых беспорядков, «‎масса людей громила всё, что возникало у них на пути»‎. По подозрению в организации беспорядков уже задержаны почти 10 тыс. человек. При этом Салтанат Азирбек подчеркнула, что пока продолжается антитеррористическая операция, родственники не могут посетить их в СИЗО.

Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова говорит, что ей уже поступали жалобы от задержанных — на непредоставление адвокатов и медицинской помощи. Между тем задержания уже привели к новому витку недовольства в соцсетях, которое грозит вылиться новой волной протестов. Жители Мангистауской области, откуда начались январские демонстрации, записали обращение, где просят президента прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2–8 января.

Если сейчас в Казахстане не начнутся реальные реформы, если люди не увидят экономические улучшения, никто не гарантирует, что по окончании действия режима ЧС в стране не возобновятся протесты, считает экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов. По его мнению, в регионе следует создать комиссию, которая бы публично рассмотрела каждый факт гибели человека в ходе беспорядков. При этом, считает эксперт, у Касым-Жомарта Токаева «‎‎есть шанс разрубить этот гордиев узел».

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