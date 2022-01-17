Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты из района аэропорта Сунан
Общество
В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян
Общество
Ученые «Вектора» рассказали о жизнеспособности «Омикрона» на поверхностях
Мир
Канада посоветовала гражданам не ездить без необходимости на Украину
Армия
Атомная подлодка «Самара» вернется на Тихоокеанский флот в 2023 году
Мир
ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в Босфорском проливе восстановлено
Мир
НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией
Мир
ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе

Эксперты назвали условие возобновления протестов в Казахстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если жители Казахстана не увидят реальные реформы, протесты с беспорядками могут повториться вновь. Об этом рассказали «‎Известиям» опрошенные эксперты в понедельник, 17 января.

Подбитая целина: в Алма-Ате продолжают искать террористов
Президент Токаев завершил перестановки в правительстве и объявил о поэтапном окончании миссии ОДКБ

Всего, сообщила Генпрокуратура Казахстана, за шесть дней столкновений в республике погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб правопорядка. Свыше 4,5 тыс. казахстанцев всё еще находятся в больницах. Это при том, что силовики не стреляли в протестующих боевыми патронами, сообщили «‎Известиям»‎‎ в департаменте полиции Алма-Аты

Власти страны утверждают, что мирными собраниями, как дымовой завесой, воспользовались террористы, но имена зачинщиков погромов и нападений на полицейских пока не названы. Митинги изначально не были мирными, заявила «‎Известиям»‎ официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, уже 4 января были предприняты попытки массовых беспорядков, «‎масса людей громила всё, что возникало у них на пути»‎. По подозрению в организации беспорядков уже задержаны почти 10 тыс. человек. При этом Салтанат Азирбек подчеркнула, что пока продолжается антитеррористическая операция, родственники не могут посетить их в СИЗО.

Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова говорит, что ей уже поступали жалобы от задержанных — на непредоставление адвокатов и медицинской помощи. Между тем задержания уже привели к новому витку недовольства в соцсетях, которое грозит вылиться новой волной протестов. Жители Мангистауской области, откуда начались январские демонстрации, записали обращение, где просят президента прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2–8 января.

Если сейчас в Казахстане не начнутся реальные реформы, если люди не увидят экономические улучшения, никто не гарантирует, что по окончании действия режима ЧС в стране не возобновятся протесты, считает экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов. По его мнению, в регионе следует создать комиссию, которая бы публично рассмотрела каждый факт гибели человека в ходе беспорядков. При этом, считает эксперт, у Касым-Жомарта Токаева «‎‎есть шанс разрубить этот гордиев узел».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022