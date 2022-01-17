Песков: отношения России и НАТО подошли к красной линии из-за поддержки альянсом Украины

Продвижение НАТО на Украину подводит отношения между альянсом и Россией к красной линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января CNN.

Песков напомнил, что при объединении Германии США обещали Советскому Союзу не распространять инфраструктуру альянса на восток, но это не было оформлено в юридические гарантии.

«К сожалению, это не было подтверждено юридически, в гарантийном документе, но была гарантия того, что НАТО никогда не расширит военную или политическую инфраструктуру на восток», — отметил он.

Позже стало происходить обратное, и недавние действия американских военных заставили Россию почувствовать угрозу национальной безопасности, добавил представитель Кремля.

«Мы видели массу информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, снабжении ее оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. Это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть», — сказал он.

Песков подчеркнул, что НАТО не голубь мира, а инструмент конфронтации вблизи границ России.

«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, а не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», — резюмировал Песков.

Североатлантический альянс, в свою очередь, не согласен с необходимостью вывода своих военных из стран — членов НАТО, которые пополнили организацию после 1997 года, но готов к диалогу с Россией о сокращении вооружений, заявил 16 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На прошедшей неделе завершились переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил итоги переговоров России с Соединенными Штатами и НАТО. По его словам, прошедшие дискуссии пока не дали существенного результата.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.