Миротворцы РФ обеспечили въезд и выезд в Карабах более 500 машин в сутки

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 единиц автомобилей и около 2 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие круглосуточно ведут мониторинг соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«В целях предотвращения возможных провокаций на наблюдательных постах российские миротворцы круглосуточно осматривают все автотранспортные средства, а при необходимости осуществляют их досмотр», — пояснил представитель российского миротворческого контингента Павел Лукьянчиков.

Отмечается, что все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост» для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава построены блочно-модульные городки и созданы комфортные и современные условия.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комнаты чистки обмундирования и досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

4 декабря российские миротворцы обеспечили безопасность при пересадке виноградников в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Пересадку начали после того, как миротворцы России разминировали неразорвавшиеся боеприпасы и очистили территорию от взрывоопасных предметов в селе Храморт Аскеранского района.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.