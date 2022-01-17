Движение в Босфорском проливе восстановлено

Движение в Босфорском проливе после поломки сухогруза нормализовалось. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

Ранее из-за поломки двигателя шедшего в Румынию сухогруза Brave Night остановилось движение судов в обоих направлениях.

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — сообщил телеканал A Haber.

В декабре 2021 года движение судов через пролив Босфор было приостановлено из-за аварии танкера. Тогда на судне USICHEM с подсолнечным маслом сломался якорный механизм. Танкер шел по Босфору в направлении с севера на юг, инцидент произошел в районе Анадолу Кавагы. Судоходство в проливе Босфор восстановили в тот же день.