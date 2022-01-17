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Песков: санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений стран

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Новые санкции Соединенных Штатов против руководства России могут привести к разрыву отношений между странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 16 января.

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Песков заявил, что подобный шаг со стороны Вашингтона станет «большой ошибкой». Он спросил, могут ли официальные лица США «вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?».

Представитель Кремля также отметил, что Россия — самодостаточная страна, и потому он не видит угрозы из-за возможного введения санкций.

«Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям, которыми ей грозит Запад», — рассказал он каналу CNN.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков отметил, что введение США санкций в отношении властей РФ может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

14 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения». Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».

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