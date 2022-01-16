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США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе

Салливан: Вашингтон сообщит о новых шагах в переговорах с Москвой на следующей неделе
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Администрация Соединенных Штатов намерена сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией на следующей неделе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 января.

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По его словам, Вашингтон раскроет детали касательно переговоров с Москвой по безопасности в Европе.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — рассказал Салливан телеканалу CBS News.

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соответствующие проекты договоров России с США и НАТО 17 декабря опубликовал МИД РФ. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

16 января главный республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол заявил, что РФ и США вновь оказались в состоянии холодной войны. Конгрессмен считает, что Вашингтон прилагает недостаточные усилия в связи со складывающейся ситуацией, а именно усиливающейся напряженностью во взаимоотношениях между Москвой и Киевом.

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