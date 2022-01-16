Движение в проливе Босфор парализовано из-за поломки сухогруза

Движение судов в Босфорском проливе остановлено. Причиной стала поломка двигателя сухогруза. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

«Движение по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза Brave Night», — приводит текст сообщения агентство Anadolu.

Судно вышло из строя на севере моста Султана Селима Явуза в ходе рейса из города Текирдаг в Румынию.

В район происшествия направлены буксир Kurtarma-8 и катер Kegm-6.

В декабре 2021 года движение судов через пролив Босфор было приостановлено из-за аварии танкера. Тогда на судне USICHEM с подсолнечным маслом сломался якорный механизм. Танкер шел по Босфору в направлении с севера на юг, инцидент произошел в районе Анадолу Кавагы. Судоходство в проливе Босфор восстановили в тот же день.

25 сентября российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор. Погибших или пострадавших не было, ущерб нанесен только судам.