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Появилось видео с места ограбления вдовы Градского

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Видеозапись с места ограбления вдовы Александра Градского появилась в распоряжении «Известий» в воскресенье, 16 января.

На кадрах видны припаркованные у дома машины полиции и несколько правоохранителей.

16 января вооруженные люди ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Разбойное нападение произошло на 255-м километре ЦКАД.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

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