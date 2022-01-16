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Два взрыва прогремели в центральном районе Багдада

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Два взрыва раздались вечером в воскресенье, 16 января, в центре Багдада, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что первый взрыв прогремел возле Национального театра, второй — возле площади Аль-Ватик в районе Эль-Каррада иракской столицы.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее, 13 января, два человека получили ранения при обстреле посольства США в Багдаде. Пострадали женщина и ребенок. По зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Под обстрел также попала школа, находящаяся в соседнем жилом комплексе.

Местные власти назвали атаку террористическим актом.

До этого район «зеленой зоны» Ирака подвергся обстрелу 19 декабря. Одна из ракет взорвалась на площади недалеко от посольства США, повредив две машины. Другая ракета была сбита в воздухе.

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