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На курорте Турции обнаружено тело сотрудника ООН

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Тело канадца Майкла Крифта обнаружили спасатели горнолыжного курорта Эрджиес в Турции. Он занимал должность главы координационной группы Управления по гуманитарным вопросам ООН в Газиантепе, сообщило местное издание Hurriyet в воскресенье, 16 января.

«Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных командами при температуре –25 градусов. Погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, который работал в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», — уточнило издание.

Крифт и еще два человека приехали в город Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах. В долине Хисарджик Капи они попали под лавину. Поисково-спасательные бригады отправились на поиски после сообщения о лавине и трех лыжниках. Они спасли двоих человек и приступили к спасению еще одного попавшего под лавину мужчины. Когда спасатели добрались до места, Крифт был уже мертв.

В январе 2021 года снежная лавина накрыла 10 человек на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Один из них, гражданин Великобритании, погиб, еще один человек получил травмы. Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, из-под снега лыжникам помогли выбраться спасатели.

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