Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

В Воронежской области в воскресенье, 16 января, произошло ДТП с участием грузовика. В результате погибли три человека и один ребенок пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».

В Новоусманском районе на 530-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись автомобиль BMW и фура MAN. На месте скончались водитель легковой машины и два его пассажира — мужчина и женщина. Пятилетняя девочка получила травмы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в этот день в пригороде Красноярска в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли женщина и двое детей. Легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.