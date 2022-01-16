Конгрессмен заявил о начале новой «холодной войны» между РФ и США

РФ и США вновь оказались в состоянии «холодной войны». Об этом 16 января сообщил главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

«Я так думаю. Я так думаю, потому что, как я полагаю, президент РФ Владимир Путин вновь почувствовал здесь запах слабости», — сказал он, отвечая на вопрос CNN о возможном начале «холодной войны».

Конгрессмен считает, что Вашингтон прилагает недостаточные усилия в связи со складывающейся ситуацией, а именно — усиливающейся напряженности во взаимоотношениях между Москвой и Киевом.

«Я не вижу значительного сдерживания (России — Ред.). Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий... Вы должны выложить на стол вещи вроде санкций, вам надо говорить о продаже продаже вооружений Украине», — добавил Маккол.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков отметил, что введение США санкций в отношении властей РФ может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

14 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения». Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».

16 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые в США санкции против руководства РФ могут привести к прекращению отношений между двумя странами.