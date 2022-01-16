ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе

Федеральное бюро расследований (ФБР) 16 января обнародовало имя преступника, захватившего накануне четырех заложников в синагоге в американском городе Колливилль (штат Техас). Об этом сообщила городская полиция.

Злоумышленником оказался 44-летний британец Малик Фейсал Акрам.

«Подразделение ФБР в Далласе подтвердило сегодня личность захватившего заложников, это 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам <...>. ФБР продолжит сбор доказательств. На данный момент нет свидетельств того, чтобы кто-либо еще участвовал [в организации нападения]», — говорится в сообщении.

Вооруженный мужчина взял раввина и еще трех человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. По данным телеканала ABC News, он требовал освободить сестру. Адвокат брата Аафии Сиддики сообщил телеканалу, что его клиент находится в Хьюстоне.

Через некоторое время мужчина отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были освобождены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали.

По последним данным полиции, захватчик мертв.

Позже адвокат Аафии Сиддики сообщила, что ее клиентка «абсолютно непричастна» к ситуации с заложниками в синагоге Колливилля.

Президент США Джо Байден назвал актом терроризма захват синагоги.