Байден назвал актом терроризма захват синагоги в Техасе

Президент США Джо Байден назвал актом терроризма захват синагоги в американском городе Колливилль (штат Техас). Его слова 16 января приводит пресс-служба Белого дома.

«Это был акт терроризма», — сказал он.

Байден добавил, что переговорил с министром юстиции Мерриком Гарландом и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций.

Вооруженный мужчина взял раввина и еще трех человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. По данным телеканала ABC News, он требовал освободить сестру. Адвокат брата Аафии Сиддики сообщил телеканалу, что его клиент находится в Хьюстоне.

Через некоторое время мужчина отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были освобождены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали.

По последним данным полиции, захватчик мертв.

Позже адвокат Аафии Сиддики сообщила, что ее клиентка «абсолютно непричастна» к ситуации с заложниками в синагоге Колливилля.