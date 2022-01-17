В понедельник Федерация хоккея России (ФХР) официально объявит расширенный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Однако еще в пятницу «Спорт-Экспресс» назвал первых попавших в этот список, а в субботу опубликовал имена всех 36 игроков, которые с начала нынешней недели осядут в Новогорске и начнут готовиться к соревнованиям в Китае.

Уже появилось множество вопросов по составу с самых разных сторон. Например, касательно непопадания в него самого ценного хоккеиста прошлого плей-офф КХЛ Сергея Толчинского. Он сейчас проводит не лучший свой сезон в «Авангарде», но сложно назвать его и провальным. Тем не менее Сергея в команде нет. И уже ряд СМИ утверждают, что это месть со стороны советника главного тренера сборной России Игоря Есмантовича, занимающего эту должность с сентября и по сути считающегося теневым руководителем национальной команды.

Долгие годы Есмантович является президентом ЦСКА и одним из самых влиятельных людей в нашем хоккее. Два года назад Толчинский покинул ряды армейцев — клуб и игрок не договорились о сумме контракта. Сергей оказался в «Авангарде» и сезон спустя выиграл с ним Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА. Именно гол Толчинского в ключевом шестом матче финальной серии (1:0) стал решающим, принеся «ястребам» первый в их истории главный трофей КХЛ.

Сам Сергей после матча и нескольких глотков шампанского прокричал серию нецензурных фраз в адрес ЦСКА, припомнив армейцам отказ от продления контракта. Видео попало в интернет и спровоцировало скандал, но очень скоро хоккеист извинился. Однако, по мнению ряда источников, знакомых с ситуацией, с рук ему это не сошло.

И это только один из вопросов по формированию состава сборной, на который 17 декабря, вероятно, ответят главный тренер Алексей Жамнов и генеральный менеджер Илья Ковальчук. Неизвестно, будут ли выступать с объяснениями советники, коими являются Есмантович и Валерий Каменский.

Наличие должностей с размытыми названиями и функционалом вообще стало особой фишкой «Красной машины» последних лет. Не знаю, станут ли занимающие их отвечать за возможный провал в Пекине, или во всем будут виноваты только Жамнов с Ковальчуком. В случае победы, понятное дело, все причастные не упустят возможности отметить свою роль.

Сейчас цена подготовки к Олимпиаде выглядит неимоверной из-за остановки регулярного чемпионата КХЛ, которая может привести к срыву турнира. Лига и раньше шла на уступки ради интересов сборной. Но очередная вспышка ковида в большинстве команд поставила ситуацию на грань безвыходной.

Клубы вынуждены самораспускаться в разгар борьбы за место в плей-офф и наиболее комфортный календарь. Даже тем, кто были готовы играть резервными составами, отменили матчи. Как их провести в олимпийскую паузу, ясно только на словах, но не при анализе потерь в составе у наших клубов. Тем временем большинство сборных уже объявили составы на Олимпиаду.

И туда массово поедут не только представители топ-клубов вроде ЦСКА, СКА, «Авангарда» и «Ак Барса», которые в случае чего могут отыграть в паузу, заткнув дыры в составах игроками из команд ВХЛ и МХЛ. Ряд малобюджетных коллективов также делегировал своих людей в сборные. В Чехию и Финляндию, например, уехали представители хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика», ведущие борьбу за место в плей-офф.

А вот как будет играть хельсинский «Йокерит», не имеющий свой фарм-клуб и молодежеку, решительно непонятно. Финский коллектив уже объявил, что в Пекин уедет 17 его представителей. Кем ему играть в паузу, сейчас мало кто подскажет. Причем отложены матчи с такими грозными соперниками, как «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Металлург» и ЦСКА. И во всех случаях не «Йокерит» был виноват в переносах — вспышки ковида фиксировались в рядах его соперников.

По последним данным, в некоторых командах игроки постепенно перестают сдавать положительные тесты и могли бы уже играть. Но чемпионат остановлен ради сборной, и далеко не факт, что он возобновится до февраля. А сроки проведения несыгранных матчей и так невелики. По изначальному календарю регулярка должна была возобновиться после Олимпиады, уже 25 февраля. И после четырех сыгранных туров 16 сильнейшим клубам предстоит начинать плей-офф.

Сейчас никто точно не знает, как будут доигрываться матчи. Мало кому интересно сокращать первый раунд плей-офф с семи до пяти игр (а это был один из вариантов). Есть немало желающих завершить регулярный чемпионат досрочно и в нынешнем положении распределять места в Кубке Гагарина. Существует идея проведения плей-инна, по которому за попадание в плей-офф проведут дополнительные игры на вылет между основными претендентами.

Но не очень понятно, почему проводящие отличный сезон «Сибирь», «Нефтехимик», «Спартак», «Барыс» и минское «Динамо» должны решать свою судьбу в отдельных матчах с проваливающими турнир нижегородским «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Как сообщил «Известиям» источник в нескольких клубах, на последнем совещании КХЛ именно «Торпедо» с «Автомобилистом» были единственными, кто поддерживает идею плей-инн.

Факт в том, что идеальных решений уже не найти. Ведь даже доигрывать чемпионат чревато рисками для команд, не переболевших ковидом в январе — не придется ли вспышка в их составах как раз на олимпийскую паузу. Интересы сборной этой зимой обходятся лиге слишком дорого. И при таком подходе права на неудачу у руководства национальной команды в Пекине не будет никакого.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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