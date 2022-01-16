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Песков заверил в отсутствии российских военных на Украине

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Российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют. Об этом 16 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе. Российские войска есть на российской территории», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Штаты подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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