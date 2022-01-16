Неизвестные украли из моргов Алма-Аты 41 тело

Во время беспорядков в Алма-Ате неизвестные вынесли из моргов 41 тело. Об этом 16 января сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников. — Ред.) было похищено», — сказал он на брифинге.

Также Таймерденов сообщил, что участники беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

Накануне стало известно, что в Казахстане было совершено 20 нападений на медицинские учреждения в дни беспорядков.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.