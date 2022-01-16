Евросоюз начал масштабные учения по проверке систем IT-безопасности

Кибертеррористы напали на энергокомпанию в Финляндии. Сбои в работе серверов будут продолжаться шесть недель. Столь точные сроки — не прихоть хакеров, просто атака — это учения. В ЕС начали масштабную проверку систем IT-безопасности, передает телеканал «Известия». Задача — отработать действия стран союза при кибератаке. В ЕС много мощностей, но нет механизма распределения нагрузки. Завершить учения планируют в феврале к саммиту глав МИД.

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