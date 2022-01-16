Психолог назвала главный признак эмоционального выгорания

Неудовлетворенность является главным признаком эмоционального выгорания на работе. Об этом 16 января заявила семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова.

Из-за неудовлетворенности снижается продуктивность, появляется хроническая усталость, сказала эксперт.

Она пояснила, что при выгорании мотивация, которая привлекала человека в начале работы, больше не оказывает на него влияния. По словам Давыдовой, выгореть можно в любом возрасте, в основном этому состоянию подвержены те, чьи профессии предполагают постоянные контакты с людьми.

«У большинства это (выгорание) проявляется в физических симптомах — начинаются частые болезни. Кто-то уходит в девиантное поведение — к примеру, человек позволял себе бокал вина раз в две недели, а при выгорании начал регулярно выпивать», — сказала психолог в беседе с «Мослентой».

В декабре большинство россиян (75%) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, чаще всего о наличии проблемы говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.

В сентябре психолог «МЕДСИ Premium» Екатерина Кулагина рассказала «Известиям» о том, как обнаружить у себя и окружающих признаки эмоционального и профессионального выгорания и как справиться с этим состоянием.

Эксперт рекомендовала провести анализ своего пребывания на работе, ревизию ценностей, а также поговорить об этом с начальством и партнерами.