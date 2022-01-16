Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Facebook (Meta) в пятницу, 14 января, заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу (14 января — Ред.) Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — приводит ТАСС слова Гаврилова.

Он добавил, представители делегации публиковали на своей странице в социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ.

16 января The Wall Street Journal сообщил, что некоторые члены НАТО недовольны идеями, которые выдвинули дипломаты США на переговорах с Россией. По данным издания, союзникам альянса не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и РФ без учета мнения европейских стран.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.