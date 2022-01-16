Эксперты прогнозируют стабильное повышение стоимости автомобилей

Эксперты уверены, что машины в ближайшее время будут продолжать дорожать. В прошлом году автомобили сильно подскочили в цене. Стоимость новых российских ТС выросла на 5–8%. Зарубежные машины подорожали примерно на 20%. Некоторые производители уже объявили о росте цен с января, сообщает телеканал «Известия». Марки прибавляют в стоимости в среднем от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. К росту цен на авторынке привел дефицит автомобилей у дилеров. В пандемию производители столкнулись с нехваткой микросхем. По самым оптимистичным прогнозам проблема решится только к лету.

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