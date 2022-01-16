Прямой эфир
Общество
Синоптик пообещал москвичам крещенские морозы
Интернет
Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
Мир
В МИД Украины сообщили о реализации пакета мер сдерживания России
Интернет
Портал «Госуслуги» разослал предупреждение о случаях мошенничества
Мир
Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве на следующей неделе
Мир
Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане
Мир
В Австрии начали проработку вопроса учета привитых «Спутником V»
Общество
Россиян предупредили об участившейся активности телефонных мошенников
Спорт
Джокович рассказал о разочаровании из-за решения суда о депортации
Общество
В России задумались над созданием вакцины на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»

WSJ заявила о разногласиях в НАТО из-за идей США на переговорах с Россией

WSJ: в НАТО возникли разногласия из-за односторонних идей США на переговорах с Россией
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые члены НАТО недовольны идеями, которые выдвинули дипломаты США на переговорах с Россией. Об этом 16 января пишет The Wall Street Journal.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

В частности, по словам автора статьи, союзникам альянса не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских стран.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — отметил журналист.

Читатели издания отреагировали на материал. Один из пользователей посчитал, что «НАТО ведет себя по-детски».

«Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту … США должны беспокоиться только тогда, когда они тратят 4% или более от своего ВВП на оборону. Сейчас они не выполняют даже минимального требования в 2%, Россия это знает, и поэтому хочет разговаривать только с США. России все равно, что думают слабые члены НАТО», — написал он.

Другой юзер задался вопросом: «Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией?»

Один из читателей подчеркнул, что если Украина войдет в НАТО, то «каждый россиянин независимо от его отношения к [президенту РФ Владимиру] Путину будет считать это враждебным актом».

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022