WSJ заявила о разногласиях в НАТО из-за идей США на переговорах с Россией

Некоторые члены НАТО недовольны идеями, которые выдвинули дипломаты США на переговорах с Россией. Об этом 16 января пишет The Wall Street Journal.

В частности, по словам автора статьи, союзникам альянса не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских стран.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — отметил журналист.

Читатели издания отреагировали на материал. Один из пользователей посчитал, что «НАТО ведет себя по-детски».

«Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту … США должны беспокоиться только тогда, когда они тратят 4% или более от своего ВВП на оборону. Сейчас они не выполняют даже минимального требования в 2%, Россия это знает, и поэтому хочет разговаривать только с США. России все равно, что думают слабые члены НАТО», — написал он.

Другой юзер задался вопросом: «Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС — с военными объектами на границе с Россией?»

Один из читателей подчеркнул, что если Украина войдет в НАТО, то «каждый россиянин независимо от его отношения к [президенту РФ Владимиру] Путину будет считать это враждебным актом».

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.