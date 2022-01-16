Женщина и двое детей погибли в ДТП в Красноярском крае

В пригороде Красноярска в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли женщина и двое детей. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«ДТП [произошло] в Березовском районе на 8-м км автодороги «Малый обход» города Красноярска с участием грузового и легкового автомобилей. <...> В результате ДТП погибли три человека в [легковом] автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств и причин столкновения.

14 января четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе в Самарской области.

По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.

На месте погибли водитель, женщина и семилетняя девочка, 19-летняя девушка скончалась во время госпитализации.