New York Times заявила о возможности размещения ракет РФ у берегов США

В ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве российская сторона намекала на то, что Москва готова разместить некие системы вооружений в неуказанных местах в качестве ответного шага в случае, если НАТО не пойдет на уступки. Об этом 16 января сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что эта информация совпадает с прогнозами американской разведки о том, что Россия рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в том числе вблизи США.

«В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения в Украину не было. Но были намеки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — говорится в материале.

Американская газета связала это якобы прозвучавшее на переговорах заявление с прошлогодними словами президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету морского базирования, подлетное время которой «до тех, кто отдает приказы», будет составлять пять минут.

Издание подчеркнуло, что в случае размещения этих ракет мир столкнется с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года.

Ранее, 10 января, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон открыт для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии американской администрации, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва эти обвинения отвергла, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.