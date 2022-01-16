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Певица Серябкина рассказала о депрессии после родов

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Экс-солистка группы SEREBRO певица Ольга Серябкина рассказала о том, что столкнулась с депрессией после родов. Об этом певица сообщила на своем канале в «Яндекс.Дзен».

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Артистка поделилась, что после выписки из роддома ей постоянно хотелось плакать.

«Мне постоянно хотелось плакать, причем по разным причинам: от чувств, от того, что все мне казалось страшным и опасным — словом, гормоны зашкаливали страшно! В какой-то момент я подумала: может, это и есть послеродовая депрессия? Но почему она началась так рано? Меня было легко обидеть, ранить, мне очень нужна была поддержка близких», — написала она.

Серябкина отметила, что ощущала поддержку мужа и семьи и сейчас все стабилизировалось.

«Но, скажу честно, первое время я находилась в каком-то шоке, я смотрела на ребенка и не могла поверить, что он мой», — рассказала она.

Вместе с тем Серябкина отметила, что пока не готова нанимать няню, хотя уже меньше опекает своего новорожденного сына.

Первенец родился у артистки в ноябре 2021 года. Родители дали ему имя Лука.

Группа SEREBRO образовалась в 2006 году. В начале октября 2018 года Скрябина заявила о намерении покинуть группу.

Ранее певица Елена Темникова покинула коллектив в 2014-м из-за напряженных отношений с другими участницами. При этом она ушла, выплатив неустойку.

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