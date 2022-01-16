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Россиян предупредили об участившейся активности телефонных мошенников

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В России за последние два года увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

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«Если говорить про наступивший год, то у нас есть статистика по физическим лицам и банкам. Первым мошенники позвонят с вероятностью 80% в течение года. При этом стоит отметить, что телефонное мошенничество растет уже два года, и так не может продолжаться вечно. Шансы, что человеку не позвонят нечистые на руку люди за эти 12 месяцев, составляют 15–20%», — рассказал Голованов.

Руководитель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отметил, что увеличение количества случаев телефонного мошенничества не относится к главным страхам россиян.

«Умный человек никогда никому не скажет по телефону номер своего счета или три заветные цифры, по которым можно снять деньги с его карты. Если человек — дурак, то его уже ничем не исправишь. Как правило, дураки ничего не боятся», — приводит агентство НСН слова Пашкина.

В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что с телефонными мошенниками нельзя церемониться.

«Не бойтесь вешать трубку. Можете перезвонить в свой банк, чтобы перепроверить полученную информацию. Если никакого перевода не было, то сообщите, с какого номера вам звонили, расскажите о деталях разговора, потому что все службы безопасности финансового учреждения обязаны отработать данный инцидент», — объяснил омбудсмен.

12 января прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что люди должны проявлять бдительность и не бояться задавать неудобные вопросы в разговоре с потенциальными телефонными мошенниками. Он добавил, что нередко злоумышленники представляются работниками службы безопасности банков или называются сотрудниками правоохранительных органов.

11 января в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Согласно данным правоохранителей, мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков, входят к ним в доверие, а затем выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке своих жертв.

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