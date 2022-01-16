В МИД Украины сообщили о реализации пакета мер сдерживания России

Украина вместе с партнерами реализует пакет мер сдерживания России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество. Об этом 16 января заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — сказал он в беседе с немецким изданием Bild.

По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации ситуации на Украине, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества.

15 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что такие высказывания не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля.

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Также в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Он отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.