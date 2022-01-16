Стилист рассказала о правилах выбора зимней верхней одежды

Выбирая верхнюю одежду на зиму, стоит учитывать не только личный стиль, но и потребность в тепле. Об этом в воскресенье, 16 января, заявила стилист, мастер по созданию индивидуального стиля Евгения Кудрявец.

Она отметила, что для правильного подбора одежды важно понимать, насколько теплая одежда нужна человеку, ведь кто-то много времени проводит на морозной улице, а кто-то в основном передвигается на автомобиле.

Для тех, кто много передвигается по улице, например мамам в декрете, стилист посоветовала выбрать нечто удобное, теплое и в то же время легкое.

«Есть пуховики, у которых соотношение пуха и пера — 90 к 10, они очень теплые. У синтепоновых содержание пуха меньше, они менее теплые, но в то же время достаточно легкие. Также сегодня много вариантов с утеплителем из переработанных материалов, эти куртки тоже достаточно теплые», — сказала она в беседе с «Мослентой».

Также Кудрявец отметила, что многие люди выбирают шубу, а не пуховик. По ее словам, шубы вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, но на данный момент популярностью пользуются изделия из экоматериалов.

«Но обязательно надо обращать внимание на температуру, которую выдерживает изделие. Совсем тонкие экошубы не согреют при температуре ниже семи градусов мороза», — уточнила стилист.

В сентябре эксперт компании по производству пуховой одежды БАСК Инесса Дойкова рассказала, что при выборе пуховика, который согреет в холодную погоду, нужно обращать внимание на характеристики утеплителя, материал верха и цифровую маркировку изделия. Она отметила, что количество пера более 20% от общего объема утеплителя приведет к критичной потере тепловых свойств. Также при покупке пуховика важно обратить внимание на его многослойную структуру: это необходимо, чтобы исключить миграцию пуха или пухо-перовой смеси.

В июле руководитель отраслевого испытательного центра Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов рассказал «Известиям», как выбрать качественную обувь. По его словам, безопасность и качество обуви определяются ее запахом и материалом, при этом следует обращать внимание на ее удобство и цифровую маркировку на изделии.