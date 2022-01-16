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Депутат Госдумы предложил ограничить продажу алкоголя в выходные

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
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Продажу алкоголя в магазинах необходимо ограничить в выходные дни. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Он пояснил, что действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок и это сказывается негативно по всем социальным направлениям.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — сказал депутат в беседе с URA.RU.

Кроме того, Хамзаев предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков.

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — это принципиально важно для нас, для страны, с точки зрения обороноспособности и выживания нации», — пояснил он.

Однако депутат считает, что полностью запретить продажу алкогольной продукции в стране нельзя, так как это вызовет рост продаж суррогатов.

3 января Хамзаев предложил размещать на спиртных напитках страшные картинки по аналогии с пачками сигарет. Он отметил, что главная цель подобного шага — стремление защитить граждан.

В декабре депутат заявил о необходимости рассмотреть в России возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Он привел данные федерального проекта «Трезвая Россия», согласно которым в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи: в 2019 году доля возросла на 16% в сравнении с 2018-м.

10 декабря диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, что ежедневное потребление пивных напитков может нарушить функционирование мозга. По ее словам, мозговые клетки начинают массово гибнуть из-за кислородного голодания.

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