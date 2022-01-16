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Гастроэнтеролог назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной

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Бутерброды с маслом и сыром могут навредить сердцу и поджелудочной. Об этом заявил кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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«Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной», — написал он на своей странице в Instagram.

Врач пояснил, что жир, особенно животного происхождения, является самым калорийным, вредным, но питательным элементом. В жирных продуктах много холестерина и триглицеринов. По словам врача, если человек за один присест съедает много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы.

«Если бутербродов оказалось слишком много и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит», — предупредил врач.

Вялов пояснил, что для сердца не так важно, сколько бутербродов съедено сегодня, но куда важнее, будет ли человек их есть каждый день.

«Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра, послезавтра, а затем еще и послепослезавтра. Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз», — сказал гастроэнтеролог.

Специалист добавил, что не призывает отказаться от бутербродов с маслом совсем, а советует есть их изредка. Он подчеркнул, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного жира.

2 января врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова назвала опасные для поджелудочной железы продукты. Так, блюда с высоким содержанием жиров, быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки способны спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит.

К факторам риска развития панкреатита врач также отнесла избыточный вес, дисбаланс питания, курение и злоупотребление алкоголем. Контроль за состоянием поджелудочной железы необходим и пациентам с диагнозом ЖКБ (желчнокаменная болезнь), а также лицам, перенесшим оперативное вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта, отметила Сафонова.

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