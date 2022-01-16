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Приемная кампания в МГУ начнется 20 июня и пройдет в основном удаленно

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Приемная кампания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова стартует 20 июня и пройдет в основном в дистанционном формате. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

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«Мы будем принимать документы в основном дистантно, их можно подать из любой точки, для этого надо просто зайти на сайт приемной комиссии и ознакомиться, как это сделать. <…> Прием документов начинается с 20 июня 2022 года», — сообщил он 16 января в рамках дня открытых дверей.

Ректор добавил, что документы можно подать через электронную систему МГУ и суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.

Ранее, 23 ноября, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин выразил мнение, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить. По его словам, экзамен является настоящей пыткой для молодежи.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя его слова, заявила, что в данном вопросе «истина где-то посередине». ЕГЭ, по ее словам, действительно является испытанием, однако благодаря ему многие молодые люди поступили в самые престижные вузы страны.

Заявление Бастрыкина об отмене ЕГЭ прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, председатель СК «высказал свою точку зрения». Он также отметил, что Минпросвещения и Минобрнауки РФ внимательно прислушиваются ко всем мнениям и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию российской системы образования.

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