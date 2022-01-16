В России за сутки зафиксировали 29 230 случаев коронавируса, умерли 686 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за прошедшие сутки составило 686. Так, число умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 29 230 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (6480), Санкт-Петербурге (3958) и Московской области (3147).

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 10 803 534 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 человек.

Днем ранее профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что по сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Он отметил, что есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Она уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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