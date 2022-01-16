Российский сухогруз потерял управление из-за шторма у берегов Грузии

Российское судно потеряло управление из-за шторма у берегов Грузии. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает пресс-служба агентства морского транспорта минэкономики Грузии в Facebook.

Отмечается, что 14 января команда судна получила предупреждение об изменении погоды и сильном шторме. Корабль потерял возможность маневрирования, а волны прибили его к берегу.

На помощь экипажу пришли и грузинские специалисты. Судно удалось развернуть в сторону моря и поставить на якорь.

Ранее в этот день сообщалось, что около 20 судов, размещенных в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, пострадали из-за цунами. Отмечается, что волны перевернули суда, и их унесло в океан. Другие корабли были смыты у причала.

16 января по меньшей мере 210 тыс. японцев получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Покинуть свои дома вынуждены жители ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.

Японское национальное метеорологическое управление предупредило, что 3-метровое цунами может обрушиться на некоторые из юго-западных островов Японии, а также на северо-восточную префектуру Иватэ.

Цунами вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане у берегов Королевства Тонга 15 января.