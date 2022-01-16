Полиция Техаса ликвидировала захватчика синагоги и освободила заложников

Все заложники в синагоге в Техасе освобождены, они не пострадали. Полиция штата заявила, что подозреваемый в захвате ликвидирован, передает телеканал «Известия». Во время операции по освобождению очевидцы слышали взрывы и стрельбу. Ранее неизвестный напал на синагогу в Техасе. Угрожая взрывчаткой, мужчина потребовал встречи с сестрой. Нападавший заявил, что является братом Аафии Сиддики из Пакистана. Женщину в 2010 году приговорили к 86 годам лишения свободы. Сиддики обвинили в покушении на убийство американских военнослужащих США в Афганистане. Однако адвокат женщины опроверг ее родство с напавшим на синагогу.

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