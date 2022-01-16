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Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане

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Новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

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«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан», — сказал он в интервью RT.

Зась отметил, что из этой ситуации все сделали умозаключения для себя — не только народ, но и руководство страны. Генсек добавил, что определенные выводы сделает и ОДКБ.

«Безусловно, это такой урок для всех нас. И конечно, чуть позже, когда уже вывод завершится, мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя», — сказал Зась.

По его словам, в случае необходимости могут быть приняты и какие-либо корректировки.

14 января Зась отметил, что ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан был своевременным. Он также заявил, что за время операции в Казахстане у миротворцев не было конфликтов с местным населением.

Также генсек сообщил, что появление миротворцев повлекло за собой «какой-то отрезвляющий эффект» в республике, и предположил, что «охладились некоторые горячие головы, понимая, что там ничего не пройдет».

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Как сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

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