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Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии
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Поспишил назвал политическим решение о депортации Джоковича из Австралии

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Решение о депортации действующего победителя Australian Open Новака Джоковича из Австралии основывается на политической повестке дня из-за приближающихся выборов. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил канадский теннисист Вашек Поспишил.

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По мнению спортсмена, Джокович никогда бы не поехал в Австралию, если бы правительство не дало бы ему на то разрешение, «которое он действительно получил».

«Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии и был бы дома со своей семьей, и ничего бы этого не было. Говоря об этом беспорядке… Во всё вмешалась политическая повестка дня, поскольку приближаются выборы, что не может быть более очевидным. Это не вина Новака», — написал он на своей странице в Twitter.

Поспишил отметил, что Джокович не пробирался тайком в страну и «не устанавливал свои правила», он был готов остаться дома.

Ранее в этот день глава Федерального суда Австралии Джеймс Оллсоп заявил, что Джокович будет депортирован из Австралии. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку властей не убедили причины медицинского отвода Джоковича от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

15 января федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляцииДжоковича до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Как заявила депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк, причина скандала вокруг Джоковича в том, что он серб. Она отметила, что спорт используется в политических целях, а Запад не любит сербских и российских спортсменов.

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