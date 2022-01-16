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Песков заявил о высокой напряженности на границе России и Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 15 января, в интервью заявил, что ситуация на российско-украинской границе остается крайне напряженной.

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«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — приводит в Twitter издание The Hill слова Пескова.

Он добавил, что РФ не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений. Он добавил, что никаких доказательств виновности Москвы предоставлено не было.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. Однако дипломат отметила: Соединенные Штаты надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

25 декабря Дмитрий Песков сообщил, что РФ никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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