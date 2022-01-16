На Украине заявили о «глубокой маргинализации» страны

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 15 января заявил о «глубокой маргинализации» Украины на международной арене.

«Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за последние годы Украина не выступила ни с одним собственным и реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе и урегулирования отношений с Россией.

«Кому-то казалось, что мы всё время были в центре просто потому, что мы были и остаемся проблемой. Слово «Украина» везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», — заявил Волошин.

Депутат указал на то, что в разгар кризиса сообщений от власти очень мало, по его словам, кто-то из западных дипломатов еще приезжает в страну только ради сохранения имиджа «защитника Украины».

«Вот и остается, что ждать «возвращения гетмана» и обсуждать ураганный ветер, поваливший елки. Притом что, как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, «буря только начинается», — заключил Волошин.

По данным опроса, проведенного социологическим центром Александра Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 45% украинцев считают президента страны Владимира Зеленского разочарованием года.

20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства.

В октябре депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин отметил, что если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По словам депутата, происходит умышленное уничтожение государства, которое уже вплотную подошло к развалу.

В августе политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что если Украина будет двигаться тем же курсом, что и последние 30 лет, то страну ждет распад. Итоги независимости Украины Золотарев назвал «нерадостными». Он отметил, что страна — единственная из всех постсоветских республик — так и не смогла выйти на тот уровень ВВП, что был у нее в 1991 году.