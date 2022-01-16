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Трамп рассказал о лжи американских чиновников про Россию

Экс-президент США Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрации
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Чиновники США специально усложняли работу администрации бывшего американского президента Дональда Трампа, используя ложь о России. Об этом Трамп заявил в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

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«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США, — сказал он.

Трамп подчеркнул, что все было сфабриковано и отметил, что ложь о России использовали против него, когда обвиняли в связях с РФ.

«У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия», — заключил Трамп.

В 2016 году Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, тогда были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Американские спецслужбы заявляли о якобы причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, отмечая их бездоказательность.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование на основании предположений о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, однако в итоге не нашел свидетельств связи политика с Россией.

8 ноября экс-президент заявил, что объявит о своем решении снова баллотироваться на президентский пост после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял.

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