Гинцбург рассказал о деталях и особенностях назальной вакцинации

Назальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной. Об этом 15 января сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он «РИА Новости».

До этого, 8 января, Гинцбург заявил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала.

Он отметил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса, добавил ученый.

2 января директор цента имени Гамалеиотметил сообщил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через 3-4 месяца. При этом он отметил эффективность препарата против нового штамма «Омикрон».

14 декабря замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что назальная вакцина находится на стадии клинических исследований. Он отметил, что потребуется несколько месяцев на анализ безопасности и иммуногенности, и после него можно будет говорить о практическом применении этой вакцины.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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