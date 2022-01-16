Джокович оказался в расписании встречи первого круга чемпионата Австралии

Встреча первого круга турнира Большого шлема — открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с участием сербского теннисиста Новака Джоковича появилась в расписании матчей турнира.

Согласно расписанию, 17 января 34-летний спортсмен сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичемэтот, матч станет последним в этот день на корте имени Рода Лейвера, который является центральной ареной турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдет на кортах «Мельбурн-парка» 17-30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

15 января федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции Джоковича до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Как заявила депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк, причина скандала вокруг Джоковича в том, что он серб. Она отметила, что спорт используется в политических целях, а Запад не любит сербских и российских спортсменов.