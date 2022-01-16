Диетологи рассказали о скрытом свойстве чернослива

Чернослив снижает тягу к сладкому. Такой вывод сделали диетологи из США, результаты исследования которых публикует издание Journal of Nutrition Bulletin.

В эксперименте, проводимом учеными, группа добровольцев употребляла чернослив вместо закусок во время выполнения программы по снижению веса.

«Было зафиксировано значительное снижение средней массы тела в группе, употребляющей чернослив. Это говорит о том, что чернослив может способствовать контролю аппетита», — пояснили исследователи.

Отмечается, что люди после употребления чернослива меньше чувствовали голод. Специалисты назвали его лучшим продуктом для перекуса.

Как уточнила диетолог Лорен Манакер, сухофрукт насыщен природными антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Она посоветовала людям, любящим сладкое, заменить вредные десерты на этот полезный продукт.

13 сентября американский диетолог Кристофер Мор заявила, что ежедневное употребление пяти-шести черносливов может предотвратить потерю костной массы и помочь бороться с остеопорозом.

Мор отмечает, что это особенно важно для женщин во время постменопаузы, когда уровень эстрогена в организме уменьшается и возникает риск снижения минеральной плотности костей.

10 сентября врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые следует исключить из рациона людям старше 60 лет. Речь идет о сахаре, в том числе о варенье и меде. Врач также посоветовал не увлекаться конфетами и другими сладостями, а также не класть сахар в чай.