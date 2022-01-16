Финансист назвал способы переждать нестабильность на биржах

Покупка облигаций — это лучший способ переждать нестабильные периоды на бирже. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в воскресенье, 16 января.

Речь идет не о гособлигациях, поскольку доход по ним ниже инфляции, а о долговых обязательствах, что дают доходность выше инфляции и выпущены компаниями из отраслей, у которых сейчас в порядке дела.

«Недвижимость, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, брокерские дома — эти инструменты помогут выйти из шторма как минимум с очень небольшими потерями из-за девальвации, если речь идет о российских активах, а как максимум — с дополнительным кэшем для закупки других инструментов после преодоления острой фазы кризиса», — рассказал Коган агентству «Прайм».

Другой предложенный экспертом вариант — это защитные дивидендные активы из отраслей, которые производят товары повседневной необходимости — продукты питания, лекарства и т. п.

«Сейчас проблема в том, что распознать реальное начало кризиса достаточно проблематично, но отслеживая геополитику, макроэкономику и эпидемиологию в комплексе, можно увидеть, что центробанки начинают сворачивать стимулирующие программы, напряжение в мире растет, серьезность новых штаммов воспринимается очень противоречиво, а продукты питания в среднем по миру подорожали более, чем на 30%», — пояснил финансист.

Он считает, что всё это вполне может привести к новому серьезному кризису. И потому, говорит Михаил Коган, в периоды волатильности (изменчивости) в длинные сделки стоит вступать осторожнее, предпочтение отдавать стоимостным бумагам на долгосрок, а лучше всего — «переждать в облигациях, чтобы не обесценить накопления».

14 января директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал «Известиям», что в 2022 году точно будут положительные результаты в борьбе с инфляцией: усилия прикладывают и Центробанк, и Минфин. Он допустил, что первый квартал текущего года еще отметится сокращением инфляционного давления, но уже к середине второго квартала вполне можно рассчитывать на консолидацию инфляции, а затем на ее ослабление.

13 января опрошенные «Известиями» финансисты рассказали, что, несмотря на рост средней максимальной ставки по рублевым вкладам до 7,74%, хранение средств на банковском депозите сейчас может рассматриваться максимум для того, чтобы сохранить их от растущей инфляции.